حذر الرئيس الأميركي جو بايدن روسيا من استخدام أسلحة كيميائية أو نووية تكتيكية غداة الخسائر الكبيرة التي مني بها في الحرب في أوكرانيا.



وأضاف بايدن، خلال مقابلة أجرتها معه محطة «سي بي إس» الأميركية في برنامج «60 دقيقة» ونشرت مقتطفات منها امس، أن الروس في هذه الحالة «سيصبحون منبوذين في العالم بصورة أكبر مما كانوا عليه في أي وقت مضى».



وردا على سؤال حول رد فعل الإدارة الأميركية في مثل هذه الحالة، قال بايدن «هل تعتقد أنني سأخبرك بما سيكون في حال كنت أعرف ذلك بالضبط؟ بالطبع لن أخبرك»، لكن الرئيس الأميركي أوضح أن هذا الأمر ستكون له تداعيات خطيرة.



وتابع بايدن أن هذه الخطوة «ستغير وجه الحرب كما لم يغيره أي شيء آخر منذ الحرب العالمية الثانية».



إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) بات رايدر إنه سيتم تسليم أول نظامين للدفاع الجوي القصير والمتوسط المدى إلى أوكرانيا في غضون الشهرين المقبلين.



وأضاف رايدر، حسبما أفادت قناة «الحرة» الأميركية، أن الأوكرانيين عززوا مكاسبهم في خاركيف بعد استعادة منطقة شاسعة بينما يحاول الروس تعزيز خطوطهم الدفاعية هناك.



من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إن «هذا العتاد اختارته واشنطن بعناية جنبا إلى جنب مع حلفائها وشركائها ليلبي احتياجات القوات الأوكرانية في هذه المرحلة».



وأشار إلى أن حزمة المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا لا تشمل صواريخ بعيدة المدى كانت كييف قد طلبتها، مؤكدا أن واشنطن تهدف إلى صد الهجوم الروسي وليس تصعيد النزاع أو توسيعه.



في غضون ذلك، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية وصول خامس طائرة مساعدات عسكرية تابعة للقوات الجوية الإسبانية امس.



ووفقا لهيئة الأركان الأوكرانية، فإن هذه هي بالفعل خامس طائرة مزودة بأسلحة قدمتها إسبانيا مؤخرا إلى أوكرانيا.