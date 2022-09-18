أحيا أكثر من 21 مليون شخص من أنحاء العالم، بينهم 3 ملايين إيراني أربعين الإمام الحسين في مدينة كربلاء وسط العراق، فيما تعيش البلاد أزمة سياسية.



وبعد عامين هيمنت عليهما جائحة كورونا، توافد العام الحالي أكثر من 21.2 مليونا إلى المدينة الواقعة في وسط العراق في الأيام الأخيرة،



ومن بين هؤلاء 5 ملايين أجنبي، بحسب السلطات العراقية.



وشارك في الزيارة عدد قياسي من الإيرانيين، بلغ 3 ملايين شخص، بحسب طهران.



على صعيد آخر، استقبل المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي مجموعة من الزوار، في أول ظهور علني له منذ أكثر من أسبوعين، وحثهم على التحلي بالصبر والمثابرة.



وأظهر التلفزيون الحكومي الايراني خامنئي (83 عاما) واقفا وهو يتحدث بصوت ثابت للحاضرين الذين افترشوا الأرض عن أهمية ذكرى أربعين الحسين.



ونفى مصدران مقربان من خامنئي لـ«رويترز» تدهور حالته الصحية، ردا على أسئلة بشأن وضعه الصحي.



ولم يظهر خامنئي علنا منذ الثالث من سبتمبر الجاري، مما أثار شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه مريض.



وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلت عن أربعة أشخاص مطلعين على الوضع الصحي لخامنئي، قولهم الجمعة إن المرشد الأعلى ألغى جميع الاجتماعات والمظاهر العامة الأسبوع الماضي بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، مضيفة أنه طريح الفراش في الوقت الراهن ويخضع لمراقبة الأطباء.