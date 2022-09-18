بداح العنزي

تبحث لجنة محافظة الجهراء في المجلس البلدي خلال اجتماعها برئاسة عبدالله العنزي طلب إعادة تنظيم منطقة الصليبية الزراعية وتسليمها الى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. ويتضمن جدول الأعمال التالي:



٭ طلب البلدية توسعة موقع سوق بيع الخيام المخصص بصفة مؤقتة الكائن في محافظة الجهراء.



٭ طلب إعادة تنظيم منطقة الصليبية الزراعية وتسليمها الى الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.



٭ طلب الهيئة العامة للرياضة استقطاع جزء من منطقة الأمان المخصصة لنادي الرماية الكويتي كمواقف سيارات سطحية لخدمة النادي الواقعة في منطقة شمال غرب الجهراء.



٭ كتاب الشركة الكويتية للألبان بشأن الموافقة على ترخيص مقصف مواد غذائية لخدمة الشركة والعاملين بها داخل حدود القسيمة المخصصة لها بمساحة 70000م2 بمنطقة الصليبية الزراعية.



٭ طلب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الموافقة على ارتفاع مباني مجمع كليات ومعاهد ضمن حدود محافظة الجهراء بارتفاع ارضي وخمسة طوابق.



٭ طلب الهيئة العامة للصناعة توطين القطاعات الصناعية بمنطقة النعايم الصناعية - المنطقة الغربية قطعة رقم 1 بموقع الصناعات التحويلية وتشكيل المعادن.