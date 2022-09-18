قدمت عضوة المجلس البلدي م.منيرة الأمير اقتراحا بالاستعانة المقننة ببيوت خبرة عالمية في مجال تطبيق آليات نظافة المدن.



وقالت م.منيرة الأمير: حان الوقت لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية على يد الخبرات العالمية كشرط ملزم في التعاقد معهم، لافتة إلى أن بيوت الخبرة العالمية في مجال تطبيق آليات نظافة المدن، تأخذ على عاتقها عدة محاور أهمها أن تقوم بوضع الأسس والمعايير العالمية المعمول بها في نظافة المدن وتضعها محل تنفيذ في الكويت وفق خطوات محددة، وتطبيق أحدث النظم في مجال الرقابة لضمان تحقيق أفضل جودة للمتابعة وفاعلية هذه الرقابة في نفس الوقت، وعلى الجهات التنفيذية التي ستقوم بعملية الاختيار والتعاقد مع بيوت الخبرة هذه أن تتحرى الدقة في اختيارها وتختار بعناية فائقة ووفق معايير واضحة. وأوضحت أنه ومن مهام هذه الشركات وضع مقياس سعري للخدمات المطلوبة يشمل الحد الأدنى والأقصى للمناقصات المطروحة لتكون معيارا حاسما لضمان عدم الإخلال بالجودة على حساب السعر أو لتجنب منح هذه المناقصات لشركات لا تمتلك الخبرات الكافية، مشترطة في اقتراحها أن يرافق بيت الخبرة العالمي المتعاقد معه قدرات وطنية واعدة للتعلم منهم ومن آلياتهم، على أن يتم تقييم مستوى هذه الكوادر باستمرار، كما اشترطت أيضا أن يتم تدوير هذه الاتفاقات بين بيوت الخبرة العالمية بآليات يتفق عليها لضمان الحصول على أقصى استفادة ممكنة في وقت زمني مناسب.



وذكر أن هذا المقترح ضمن عدد من المقترحات قدمتها وأعضاء آخرون في المجلس البلدي لضمان إحكام الرقابة في هذا الملف وتحوله إلى نقطة مضيئة حال تنفيذ هذه المقترحات بالشكل الأمثل.