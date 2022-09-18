محمد راتب



أكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في تصريح لـ«الأنباء» أن مشروع مركز التلقيح الصناعي والذي تمت إعادة طرحه أخيرا كممارسة يمثل خطوة صائبة من قبل الحكومة في السعي لتحقيق أهدافها على صعيد الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن فكرة المشروع تم طرحها مسبقا، وذلك بهدف التحسين الوراثي لدى الأبقار والعجول والأغنام.



وذكر المصدر أن فكرة المشروع تتمثل في جلب سلالات نادرة طبيعية ومميزة جدا من دول معينة، لتحسين الثروة الحيوانية في الكويت وخصوصا الأبقار، لافتا إلى أن المشروع الذي سيقام في منطقة الصليبية، سيضم أيضا مركزا كبيرا لتدريب الكوادر الوطنية والذي من المتوقع أن يوفر مئات الكوادر الوظيفية للمواطنين مستقبلا، متنوعة في الاختصاصات.



وكانت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قد اعلنت عن طرح ممارسة لدراسة وتصميم مركز التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة ونشر خدمات التلقيح الصناعي.



واعلنت الهيئة انه يمكن للمكاتب الاستشارية والشركات والمؤسسات الحصول على وثيقة الممارسة بموجب كتاب برغبتها في شراء الممارسة موقعا من المخول بالتوقيع بالشركة او المؤسسة وذلك اثناء الدوام الرسمي من ادارة الشؤون المالية (قسم المناقصات) بالهيئة ـ الرابية ـ شارع الغزالي، علما ان آخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الهيئة، ويتم دفع المقابل النقدي بواسطة شيك مصدق او بطاقة «كي نت»، ويجب تقديم اي تحفظات او استفسارات بخصوص الممارسة المذكورة خلال اسبوعين من تاريخ الاعلان عن طرح الممارسة والا فلن يلتفت لتلك الطلبات، ويجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والصالحة لمدة سنة مع شراء الممارسة وتقديم العطاء، كما يجب تقديم شهادة تسجيل الشركة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة مع شراء الممارسة.