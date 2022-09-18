تابعت الهيئة العامة للبيئة البلاغ الوارد من المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية حول رصد تسرب نفطي محدود في منطقة البصرة.



وفي هذا الأمر أوضح رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد أنه بناء على البلاغ الذي تم تسلمه من المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية برصد تسرب نفطي في منطقة البصرة، قام فريق من الهيئة بمتابعة البلاغ بالتنسيق مع المنظمة عن طريق صور الأقمار الصناعية لمعرفة مصدر التسرب النفطي، وتبين أن التسرب من ميناء البكر التابع للجمهورية العراقية وقد تمت السيطرة على التسرب النفطي من قبلهم.



وذكر الأحمد أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل التابع لوزارة الداخلية والقوة البحرية التابعة لوزارة الدفاع لعمل مسح على المنطقة البحرية داخل المياه الإقليمية الكويتية ولم يتم رصد أي تلوث داخل المياه الإقليمية الكويتية، كما تم تكليف الدوريات التابعة لوزارة الداخلية في المنطقة الشمالية والقوه البحرية المتواجدة في جزيرة بوبيان لاستكمال الرصد والإبلاغ فورا حال رصد أي تلوث.



وأثنى الأحمد على التكاتف بين الجهات والجهود المبذولة من المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية والإدارة العامة لخفر السواحل والقوه البحرية للحفاظ على البيئة.