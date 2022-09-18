أعلن مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي الوزير المفوض حمد المشعان استضافة الكويت لورشة عمل إقليمية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في شأن مكافحة تمويل الإرهاب، وذلك لتعزيز الخبرات وتبادل المعلومات على هذا الصعيد.



وقال المشعان في تصريح لـ «كونا» أمس إن الورشة معنية ببناء القدرات والتركيز على العملات الافتراضية والمخاطر التي تشكلها على النظام المالي الدولي، مبينا أنها ستكون بمشاركة خبراء من ‏وفود الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب «تي اف تي سي». يذكر أن مركز استهداف تمويل الإرهاب أنشئ عام 2017 كنهج تعاوني لمواجهة التهديدات والمتغيرات الناشئة عن تمويل الإرهاب برئاسة مشتركة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وبمشاركة عضوية دول الخليج العربي، ويسهم في تحقيق ركائز العمل المشترك بأدوات جديدة ومبتكرة من منطلق تحديد وتتبع وتبادل المعلومات المتعلقة بالشبكات المالية الإرهابية وتنسيق الإجراءات الرادعة والمشتركة، والعمل على تعزيز بناء القدرات لمواجهة تهديدات تمويل الإرهاب.