شاركت رئيسة الجمعية الكويتية للطاقة المستدامة م.سعاد الحسين ممثلة الكويت في مؤتمر مشاريع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي أقيم أخيرا في فندق كونراد أبوظبي، بحضور أكثر من 200 من المسؤولين الحكوميين وملاك مشاريع وخبراء إدارة ومطوري المشاريع، ومقاولين، ومزودي حلول التقنية وموردي المرافق، وخبراء المجال، الذين ناقشوا في فعاليات وورش تواصلت على مدى يومين الفرص الواعدة للمشاريع بقطاع الطاقة.

وقالت م.سعاد الحسين إن مؤتمر مشاريع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعد الحدث الأول من نوعه الذي ضم عروض مشاريع خاصة بقطاع معين، وجلسات استراتيجية وتقنية، وجلسات تواصل تفاعلية لخبراء الصناعة الحريصين على استكشاف إمكانات الطاقة في المنطقة وكيف يمكن للابتكار أن يساعد في تحقيق أهدافهم والازدهار في الثورة الصناعية الرابعة.

وأضافت أن أحدث تقرير نشرته الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب» يشير الى انه من المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار بقطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 250 مليار دولار، ونتيجة لذلك تشهد الشركات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في مجال توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها نموا هائلا في المنطقة، لافتة إلى مشاركتها في المؤتمر، حيث قدمت عرضا ركز على تحليل الرؤية المستقبلية والمشاريع الوطنية للكويت المتعلقة بالطاقة المتجددة والتي اقترنت بإطلاق رؤية كويت جديدة 2035 وحرص القيادة السياسية على تنويع مصادر الطاقة وشروع الجهات المختصة في المراحل التنفيذية لخطة طموحة نحو استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية بهدف أن تصل نسبة استخدامها الى 15% بحلول عام 2030 من إجمالي الطاقة المستخدمة في الكويت.

وأشارت في عرضها التقديمي إلى أهمية تفعيل آليات التحول لاستخدامات الطاقة المتجددة في الكويت وانعكاساتها الإيجابية على تحسين أمن الطاقة وتنويع مصادرها.