أكد مرشح الدائرة الثالثة عبدالله الفودري أهمية تعزيز الوحدة الوطنية وتكريس الإصلاح قولا وعملا ونهجا لدى الجميع، وأن تكون محاربة الفساد من الجميع وفي جميع المجالات.



وقال الفودري، خلال افتتاح مقره الانتخابي في قرطبة، ان اختيار «بالتوافق نصونها» شعارا لحملته الانتخابية يأتي انطلاقا من ضرورة تكاتف أبناء الشعب الكويتي على اختلاف أطيافهم خلف قيادتنا الحكيمة التي تحرص على البلاد وتسعى لتنميتها، خصوصا بعد توجيه الحكومة والمجلس نحو الإصلاح، مشيرا إلى أنه سيضع كل طاقاته وخبراته في سبيل خدمة الكويت وأهلها.



وأشاد الفودري بجهود المخلصين من أبناء الكويت وبأصحاب التجارب الناجحة في العمل والعطاء، موضحا أن برنامجه الانتخابي يتضمن العديد من القضايا وفي مقدمتها تطوير التعليم والصحة والإسكان وإيجاد فرص العمل لأبناء وبنات الكويت عبر توطين الوظائف ودعم أصحاب المشاريع والعاملين في القطاع الخاص، ومواجهة التحديات المستقبلية التي قد تعترض خطط التنمية والتي تؤثر سلبا على مستويات المعيشة للمواطنين، مع الاستعداد الجيد لمواجهة الغد ومخاطره من خلال تعزيز الخطط الاستراتيجية التي تؤمن موارد البلاد واحتياجاتها الاقتصادية سواء الاستهلاكية أو الصناعية وتشجيع المشروعات المنتجة والاهتمام بالزراعة ودعم المزارعين، وبناء الخطط الاستراتيجية الفاعلة من خلال إنشاء مركز إقليمي لإدارة الأزمات والكوارث بالكويت لمواجهة أي تحديات مستقبلية.



وأوضح الفودري أن الحكومة هي المسؤولة عن خطط الإصلاح ويجب أن تكون شاملة ووفق جداول زمنية محددة لتحقق الأهداف المرجوة منها، كما على السلطة التشريعية أن تؤدي دورها الوطني الحقيقي تجاه الكويت والشعب وأن يعملوا على تحقيق آمال وتطلعات الناس في حياة أفضل لهم ومستقبل أكثر إشراقا لأبنائهم وأن يكون التعاون بين السلطتين من أجل الكويت، مشيدا بدور المرأة الكويتية التي أثبتت جدارتها في جميع مواقع العمل ورسخت تضحياتها من أجل وطنها وأسرتها عبر التاريخ، ولابد من تعزيز دور المرأة ومكانتها في المجتمع.



وشدد الفودري على دور الشباب في تحقيق النهضة الحقيقية في البلاد كونهم أساس العمل ويجب تقديم الأفضل لهم ومنحهم الفرص المناسبة لإثبات وجودهم ومساعدتهم في خوض غمار العمل والحياة بشكل جيد وآمن بعيدا عن المخاطرات والمغامرات ومسببات الإحباط وإيجاد فرص عمل لائقة ومستديمة لهم، كما علينا محاربة الظواهر السلبية في المجتمع والاهتمام بتوعية الأسرة والأبناء بالتربية المجتمعية السليمة، مطالبا في الوقت ذاته بوقفة جادة من الجميع لمواجهة انتشار المخدرات باعتبارها الآفة الأخطر تهديدا للمجتمع والتهاون في مواجهتها سيدمر جيلا من الشباب ويهدم المجتمع ومكوناته.



وتمنى الفودري من الناخبين اختيار الأكفأ والأصلح للوصول إلى قبة عبدالله السالم، داعيا إياهم لوضع مستقبل الكويت وأبنائهم أمام أعينهم، ولنشهد نهضة حقيقية في كل ما نتمناه في كويتنا الغالية.