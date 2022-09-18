نعرب عن فخرنا واعتزازنا بمواقف الشعب والقيادة السياسية تجاه القضايا الشرعية والأخلاقية

سأكون مدافعاً عن رأسمالنا وهو الشرع والقيم من كل الظواهر السلبية وما يزعزع ثوابتنا الشرعية



قال مرشح الدائرة الرابعة د.مبارك حمود الطشة إن الهاجس الأمني لدى الناس هو هاجس كل مواطن، لافتا إلى أن قضايا المخدرات ومخالفي الإقامة وكل المخالفات التي ابتليت بها البلاد بحاجة إلى وقفة جادة.



وأضاف الطشة «من الضروري تعزيز المنظومة الأمنية لضمان استمرار الأمن واختيار قيادات أمنية مخلصة بمعايير وكفاءة عالية، مطالبا بتعديل التشريعات تجاه القضايا الخطيرة من خلال تغليظ العقوبات. وأكد أن القضية الأمنية هي أكبر تحد في المرحلة المقبلة لكي نكون شركاء في الإصلاح».



وفي شأن آخر، قال د.الطشة إنه رغم كل الأزمات التي مرت بها الكويت إلا أنها ما زالت بلد الخير وبلد الأمن والأمان، مؤكدا أن السبب في ذلك هو أن أهل هذا البلد متمسكون بشرع الله وبالعادات والتقاليد.



وأعرب عن فخره بمواقف الشعب الكويتي والقيادة السياسية، «ونرفع رؤوسنا ونفتخر بهذه المواقف الشرعية والأخلاقية، وسأكون بإذن الله مدافعا عن إرثنا ورأسمالنا وهو الشرع والقيم من كل الظواهر السلبية وكل ما يزعزع ثوابتنا الشرعية.. فكلنا شركاء في الإصلاح».



وبخصوص المنظومة التعليمية، قال الطشة إن التعليم بالكويت في تدهور كبير ومستمر على الرغم من أنه صاحب النصيب الأكبر في الميزانية العامة للدولة، مشيرا إلى أن ميزانيته ملياران ونصف المليار دينار، ولكن دون جدوى.



وبين أن هذا الملف لم تكن له أهمية في السابق، والكل لاحظ التخبط الحكومي والتجاهل النيابي في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه من ضمن التناقضات أن ديوان الخدمة يعلن عدم الحاجة إلى تخصصات معينة، وبالمقابل نجدها مفتوحة في الجامعات الخاصة، مستشهدا بتخصصات الطب التي تحتاج اليها الكويت، إلا أن مجلس الجامعات الخاصة يرفضها.



وأضاف أن الفاقد التعليمي بعد جائحة كورونا والذي يشكل خطرا على الأبناء إلى الآن لم تتم معالجته بجدية، لذلك من الواجب علينا غربلة الملف التعليمي البدائي واستحداث قوانين تدعم المنظومة التعليمية الواقعية، «فالملف التعليمي أولوية لدينا بإذن الله».