طالب مرشح الدائرة الثانية لمجلس الأمة فهد صياح أبوشيبة بضرورة نقل تبعية منطقة القيروان إلى محافظة العاصمة، مبينا أن المنطقة حاليا تتبع محافظتين هي العاصمة والجهراء لإنجاز المعاملات الخاصة بأهاليها في الدوائر الحكومية، منوها بأنهم باتوا يعانون الأمرين ويشق عليهم هذا التشتيت، ومؤكدا أن نقل تبعيتها إلى محافظة العاصمة بات مطلبا رئيسيا لهم، وعلى المسؤولين النظر في هذا المطلب وسرعة إصدار القرار الفوري بذلك.



وقال أبو شيبة في تصريح صحافي، إن أهالي القيروان تنقسم معاملاتهم بين محافظتين، موضحا أن معاملات الصحة والتربية تتبع محافظة العاصمة، بينما معاملات الداخلية والبلدية والأوقاف تتبع محافظة الجهراء، لافتا إلى أن هذا الشتات من شأنه أن يثقل عليهم المراجعات في حال كانت لديه أكثر من مراجعة حكومية، مشددا على أن المراجعات لابد أن تكون في محافظة واحدة حتى يرتاح الأهالي.



وذكر أبوشيبة أنه يجب على المسؤولين النظر لهذا الموضوع نظرة موضوعية وحقيقية يصاحبها قرار فوري من شأنه نقل التبعية الكاملة لمحافظة العاصمة، مشيرا إلى أنه على ثقة كبيرة بالمسؤولين الذين تهمهم مصلحة كل المواطنين وأن هذا المطلب سيلبى فورا من قبلهم، متمنيا أن يتم الاستعجال في هذا المطلب ورسم الابتسامة على شفاه أهالي القيروان.