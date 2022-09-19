استعاد أرسنال نغمة الفوز ومعها صدارة الدوري الانجليزي لكرة القدم بفوزه الصريح على مضيفه وجاره برينتفورد 3-0 أمس في المرحلة الـ 7 للبطولة، ليرفع رصيده الى 18 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة على كل من مان سيتي وتوتنهام.



ونجح «الغنرز» في افتتاح التسجيل بواسطة المدافع الفرنسي ويليام صليبا (17)، وسرعان ما أضاف البرازيلي غابريال جيزوس الهدف الثاني (28)، ليرفع البرازيلي رصيده من الأهداف في الدوري المحلي الى 4 أهداف هذا الموسم بعد انتقاله الى صفوف فريقه الجديد قادما من مان سيتي، وحسم «المدفعجية» النتيجة نهائيا في صالحه عندما أضاف البرتغالي فابيو فييرا الهدف الثالث (49).

وشهد المباراة مشاركة الناشئ ايثان نوانيري البالغ 15 عاما و181 يوما والذي لا يزال طالبا في المدرسة، في الثواني الأخيرة، ليصبح بالتالي أصغر لاعب من حيث المشاركة في تاريخ أرسنال وفي الدوري الانجليزي عموما.



وحقق إيفرتون فوزا ثمينا على وست هام 1-0 عى ملعب «جوديسون بارك».



هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق نيال موباي في الدقيقة 53.



ورفع «التوفيز» رصيده بعد هذا الفوز الى 7 نقاط في المركز الثالث عشر مؤقتا، في حين تجمد رصيد «المطارق» عند 4 نقاط في المركز الثامن عشر.

من جهته، أكد مدرب ليستر سيتي بريندان رودجرز أنه سيحترم أي قرار من ملاك النادي بشأن مستقبله بعد أن تعرض الفريق لضربة مؤلمة جديدة بالخسارة 6-2 من توتنهام هوتسبير، ويقبع فريق رودجرز في المركز الأخير بعد أن نال نقطة واحدة فقط من أول 7 جولات، واستقبل مرماه 22 هدفا، وقال: «مهما حدث سأحتفظ باحترام هائل تجاه الملاك لأنهم منحوني دعما كبيرا وأتفهم اللعبة، النتيجة لا تعكس الأداء لكنها هزيمة ثقيلة».



من جانبه، ذكر المدير الفني لتوتنهام أنطونيو كونتي أن أهم شيء هو الحصول على ثلاث نقاط، لم يكن الأمر سهلا بالنسبة لنا بسبب الطريقة التي بدأنا بها، لعبنا بشكل جيد لكننا استقبلنا ركلة جزاء وتأخرنا 1-0، عانينا في الشوط الأول، فقدنا بعض الثقة وكانت التبديلات مهمة حقا، جاء سون بطريقة رائعة وسجل ثلاثة أهداف «هاتريك»، إنه أمر غريب، منذ البداية لم يسجل أي أهداف ثم في 30 دقيقة سجل ثلاثية، مشددا على أن التناوب مفيد للفريق.



الأمير وليام يدعم أستون فيلا



بعث أمير ويلز الجديد وليام الذي بات الآن وريث عرش بريطانيا برسالة تحفيز لنادي أستون فيلا الذي يشجعه منذ فترة طويلة، وسط حداد على جدته الملكة إليزابيث الثانية، بحسب ما كشف المدرب ستيفن جيرارد.



وقال جيرارد بعد فوز أستون فيلا على ساوثمبتون 1-0، ليبتعد فريق مدينة برمنغهام عن منطقة الهبوط: «بعث برسالة إلى النادي هذا الأسبوع، وهذا يوضح مدى الدعم الذي يريد تقديمه، كان من نوع «أود أن أكون هنا»، يشجع الشبان كثيرا بطريقة فردية ويحبهم»، مضيفا: مثير للإعجاب حقا أن يبعث لنا برسالة في وضعه الحالي.