تقدم أتلتيك بلباو إلى المركز الثالث في الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه على رايو فايكانو 3-2 ضمن منافسات الجولة الـ 6 في «الليغا»، وسجل الغاني إيناكي وليامس (14) وأويهان سانسيت (28) ونيكو وليامس (33) أهداف أتلتيك بلباو، والأرجنتيني أوسكار تريخو (5) والدولي الكولومبي راداميل فالكاو (80) هدفي رايو فايكانو.

ورفع أتلتيك بلباو رصيده الى 13 نقطة، فيما تجمد رصيد رايو فايكانو عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر.

كما تغلب خيتافي على مضيفه أوساسونا 2-0، ليرفع الفائز رصيده 12 نقطة في المركز الخامس، فيما بقي خيتافي على رصيده السابق 7 نقاط في المركز الـ 14، وعاد فالنسيا الى سكة الانتصارات بفوزه الكبير على ضيفه سلتا فيغو 3-0، وشهدت المباراة مشاركة الدولي الأوروغوياني إدينسون كافاني للمرة الأولى مع فالنسيا منذ انضمامه الى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية.

وهو الفوز الثالث لفالنسيا هذا الموسم مقابل ثلاث هزائم فرفع رصيده الى تسع نقاط وصعد الى المركز الثامن مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام ريال مايوركا المتعادل سلبا مع ألميريا الرابع عشر، فيما تراجع سلتا فيغو الى المركز الثالث عشر.



فرنسا



فاز موناكو على مضيفه ستاد ريمس 3-0 أمس ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وحسم موناكو الفوز في الشوط الثاني مستغلا النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض بعد طرد برادلي لوكو (22).



وتقدم الروسي ألكسندر جولوفين بهدف لموناكو (47)، ثم أضاف الياباني تاكومي مينامينو الهدف الثاني قبل ثلاث دقائق من النهاية، ثم أحرز وسام بن يدر الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع، ليرفع موناكو رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد ستاد ريمس عند ست نقاط في المركز الـ 16.



وفي مواجهات أخرى، تغلب مونبلييــــه على ستراسبورغ 2-1، وبذات النتيجة فاز ليل على تولوز.



ألمانيا



لم تكن عودة مدرب لايبزيغ الجديد ماركو روزه الى معقل فريقه السابق بوروسيا مونشنغلادباخ جيدة لان فريقه سقط بنتيجة قاسية 3-0. وسجل يوناس هوفمان ثنائية للفائز في الشوط الأول قبل ان يضيف الدولي الجزائري رامي بن سبعيني الثالث (53).

كما حقق آينتراخت فرانكفورت الفوز للمرة الثالثة في اخر اربع مباريات بتغلبه على شتوتغارت 3-1.