اختيرت التونسية أنس جابر المصنفة ثانية عالميا ووصيفة بطولتي ويمبلدون والولايات المتحدة المفتوحة للتنس شخصية العام الرياضية العربية لعام 2022 حسب جائزة فاطمة بنت مبارك الإماراتية لرياضة المرأة.



وجاء اختيار جابر (28 عاما) بعدما حققت نتائج استثنائية عام 2022، وأصبحت أول عربية على الإطلاق تحتل المركز الثاني في تصنيف اللاعبات المحترفات.



كما كانت أول عربية تتوج بلقب إحدى دورات الألف في مدريد في مايو، قبل انجازيها في التأهل الى نهائي «ويمبلدون» في يوليو، ونهائي «فلاشينغ ميدوز» في سبتمبر الحالي.



وقالت جابر عبر تسجيل صوتي بعد اعلان فوزها بالجائزة: «انا سعيدة جدا، ويشرفني الحصول على هذا اللقب المميز، وشكرا لكل من يدعم المرأة العربية».



وتبلغ القيمة المالية للجوائز التي وزعت في مختلف فئاتها 1.7 مليون درهم (نحو 463 الف دولار)، وفي أبرزها حصدت المصرية جيانا فاروق حاملة برونزية اولمبياد طوكيو 2022، جائزة افضل رياضية عربية، وشيماء الكلباني بطلة الجوجيتسو (افضل رياضية اماراتية)، ولاعبة كرة الطاولة المصرية هنا أحمد جودة (أفضل ناشئة).