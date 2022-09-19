تابع أودينيزي مفاجآته هذا الموسم فحقق فوزه الخامس تواليا وكان على إنتر 3-1 أمس في المرحلة السابعة من بطولة ايطاليا لينتزع المركز الأول مؤقتا.



ورفع اودينيزي رصيده الى 16 نقطة، في المقابل، بقي إنتر بطل الموسم قبل الماضي في المركز السادس بعد تلقيه خسارته الثالثة هذا الموسم مقابل 4 انتصارات.



وبعد خسارته مباراته الافتتاحية ضد ميلان بطل الموسم الماضي، ثم تعادله في مباراته الثانية، نجح اودينيزي في تحقيق فوزه الخامس تواليا بعد انتصارات على مونتسا (2-1) وفيورنتينا (1-0) وروما (4-0) وساسوولو (1-3).

افتتح إنتر التسجيل من ركلة حرة مباشرة انبرى لها نيكولو باريلا واسكنها الزاوية اليسرى العليا لمرمى اودينيزي (5).



ونجح اودينيزي في ادراك التعادل بالنيران الصديقة عندما حول المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار كرة عرضية داخل شباك الحارس السلوفيني المخضرم سمير هندانوفيتش (22).



وكاد المهاجم البوسني المخضرم ادين دجيكو يمنح التقدم لإنتر مجددا لكن كرته الرأسية مرت الى جانب القائم (33).

وتألق هندانوفيتش في التصدي لكرة قوية زاحفة سددها ساندي لوفريتش من 20 مترا (63).



ونجح اودينيزي في التقدم عندما نفذ الاسباني جيرار ديلوفو ركلة ركنية ارتقى لها السلوفيني ياكا بيول وتابعها برأسه داخل شباك إنتر (85).



وحاول إنتر ادراك التعادل في الدقائق الاخيرة لكنه ترك مساحات واسعة في خطوطه الخلفية استغلها اودينيزي ليؤكد فوزه في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع عندما اضاف له التركي الاصل الالماني الجنسية تولغاي ارسلان الثالث من كرة رأسية.



وفي مباريات أخرى، تغلب سبيزيا على ضيفه سامبدوريا 2-1، فيما خرج ساسولو بفوز مهم على مضيفه تورينو 1-0.



وحقق مونزا فوزه الأول هذا الموسم بشكل مفاجئ بنتيجة 1-0 على يوفنتوس الذي فشل في التعامل مع النقص العددي.

وبدا أن معاناة يوفنتوس لا تتوقف، حيث تعرض لاعبه العائد من الإصابة أنخيل دي ماريا للطرد قبل الاستراحة بخمس دقائق بسبب الاعتداء بمرفقه على أرماندو إيتسو في صدره.



وأصبح البديل كريستيان جيتكير بطلا لمشجعي مونزا بعدما قابل كرة عرضية من باتريك تشوريا وسجل هدف الانتصار في الدقيقة 74. وفاز لاتسيو على كريمونيسي ٤-٠، وفيورنتينا على هيلاس فيرونا ٢-٠.