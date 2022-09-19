دعا عضو المجلس البلدي م.عبداللطيف الدعي الى اصدار لائحة لتنظيم ممرات المشاة والدراجات الهوائية على الطرق والأرصفة.



وقال الدعي في مقترح تقدم به بناء على المادة 3 من قانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت التي تنص على «ان البلدية تعمل على رسم السياسة العمرانية وتنفيذها وتطويرها...»، وحرصا منا على تطوير الجانب الحضاري للدولة وتوفير ارصفة وطرق مخصصة آمنة للمشاة ومرتادي وسائل النقل الخفيفة كالدراجات الهوائية وغيرها.



لذا أقترح: إصدار لائحة لتنظيم ممرات المشاة بالطرق والأرصفة ضمن حدود البلدية بما يتماشى مع مفاهيم المدن وما يضمن سلامة المشاة على ارصفة الطرق الداخلية والرئيسية وضمان توفير اي مستلزمات للتكيف مع اجواء الكويت كتوفير التظليل المناسب وخدمات الطرق من اثاث ثابت (كراسي، قمامة وما يستلزم وتخضير مع مراعاة الآتي:



أولا: تصنيف انواع الارصفة على حسب موقعها واستخدامها (رصيف طريق داخلي، رصيف طريق رئيسي، رصيف بمنطقة تجاري... الخ) ووضع مواصفاتها واحتياجاتها الفنية على حسب تصنيفها.



ثانيا: أن تنص اللائحة على توفير التالي:



1 - تخصيص مساحات لارتداد المباني واستعمالها، ومساحة مناسبة لممر المشاة ومساحة لأماكن التأثيث العامة (ككراسي، اشجار، قمامة... إلخ) ومساحة للدراجات الهوائية ووسائل النقل الخفيفة. (مرفق صورة توضيحية رقم 1).



2 - ضمان استخدامها لكل الفئات والأعمار وبالأخص ذوو الإعاقة مع مراعاة منحدرات الرصيف، ميول الطريق، توحيد المناسيب وارتفاع الرصيف بالشارع، عدم وجود معوقات بممر المشاة).



3 - لوحات ارشادية للمشاة (اشارة مرور للمشاة) وخصوصا عند التقاطعات.



4 - آلية ربط ارصفة الطرق ببعضها، والتطرق للتقاطعات الرئيسية ومنطقة عبور المشاة عند الاشارات بحيث تكون ملائمة وآمنة.



5 - تنظيم اماكن محطات الباصات وإشغالات الطرق الحكومية (محولات الكهرباء على سبيل المثال).



6 - مراعاة تحسين المشهد البصري عن طريق تخصيص مساحات إلزامية لتشجير وتخضير ارصفة الطرق واستخدامها لتظليل ممر المشاة بشكل مدروس مع توحيد الوان الرصيف واستخدام مواد من بيئة الكويت.



7 - مواصفات الأثاث على ارصفة الطريق ككراسي المشاة وسعة استيعابها والحواجز لإغلاق الطرق وأحواض الزراعة ووجود انارة ليلية.



8 - اشتراطات الأمن والسلامة للمشاة.



9 - توصيف للمواد المستخدمة لأسطح الارصفة والطرق من حيث راحة الاستخدام وصيانتها وتأثيرها على الشكل العام مع مراعاة تخفيض الحرارة عن طريق استخدام مواد لا تمتص الحرارة وإعادة انبعاثها.



10 - مواصفات الميول وصرف الامطار ان لزم.



11 - توفير مواصفات لتظليل وتهوية طبيعية للطرق.



12 - وجود معايير لركن السيارات بالأماكن العامة.



م.عبداللطيف الدعي