قدم عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي اقتراحا بتوسعة الدوار الرابط بين صناعية أمغرة ومدينة سعد العبدالله.



وقال العنزي في اقتراحه: بالإشارة الى قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016، ونظرا لأهميته، كونه طريقا يقع بين مدينة سعد العبدالله ذات الكثافة السكانية وبين منطقة صناعية امغرة ومستقبلا سيكون طريقا مهما الى مدينة جنوب سعد العبدالله، وبهذا سيكون طريقا حيويا ومهما لمرتاديه. لذا أقترح:



1 ـ العمل على استكمال تنفيذ طريق (عبدالله صباح الناصر الصباح) رقم 605 ذي اتجاهين بدلا من اتجاه واحد، كما هو منفذ على الطبيعة.



2 ـ توسعة الدوار الرابط بين صناعية امغرة ومدينة سعد العبدالله.



3 ـ عمل صيانة للطريق من الدوار الى الاشارة بالاتجاهين.



4 ـ استحداث مدخل ومخرج لمسجد عبداللطيف العبيد.



5 ـ عمل مواقف لمسجد عبداللطيف العبيد.