أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بتنفيذ جولة ميدانية بمنطقة غرب أبو فطيرة الحرفية لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق ويشوه المنظر الحضاري للبلاد. وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فهد القريفة أن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها جاءت في إطار الاهتمام الذي توليه البلدية برفع مستوى النظافة بكافة المناطق في جميع المحافظات، مشيرا إلى أن الجولة قد أسفرت عن وضع 12 ملصقا على سيارات مهملة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بعد انتهاء فترة الإنذار، ورفع 4 سيارات مهملة وقد تم إرسالها الى موقع حجز البلدية فضلا عن تحرير 9 مخالفات نظافة عامة إلى جانب تحرير 6 مخالفات استغلال مساحة.



وأشار القريفة إلى تواصل المفتشين بجميع مراكز النظافة وإشغالات الطرق ومتابعة الباعة الجائلين بالمحافظة لجولاتهم الميدانية لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.