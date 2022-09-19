بداح العنزي



أجلت لجنة محافظة حولي خلال اجتماعها امس برئاسة ناصر الجدعان طلب تنفيذ مبنى مواقف السيارات متعدد الأدوار الخاص بمجمع «سيمفوني» جهة شارع الخليج العربي.



وقال الجدعان ان اللجنة احالت طلب صاحب العلاقة إعادة النظر في تغيير استعمال عقارهم الواقع في حولي شارع بيروت قطعة 161 من مبنى استثماري إلى تجاري الى الجهاز التنفيذي لرفع تقرير مفصل استنادا الى دراسات المخطط الهيكلي الرابع. واضاف ان اللجنة ابقت على حدول اعمالها طلب الديوان الأميري ضم المواقع الخدمية لقصر بيان واعتماد المخطط النهائي لقصر بيان العامر بمنطقة بيان قطعة 13.