كشف استشاري الأشعة التداخلية ورئيس قسم الأشعة التداخلية والألم الأستاذ السابق في كلية الطب جامعة الكويت البروفيسور طارق سنان عن أحدث الطرق العلاجية التي تستخدم فيها الأشعة التداخلية لإنقاذ الرحم من الاستئصال الجراحي وذلك عن طريق قسطرة الرحم.



وأوضح البروفيسور طارق سنان أن عملية قسطرة الرحم حاليا تعد من أنجح وأفضل الوسائل لعلاج مشاكل وأعراض الأورام الليفية (تليف الرحم وألياف الرحم) بدون الحاجة لاستئصاله ودون المخاطر الطبية الكبيرة التي تنتج عن العمليات الجراحية في الرحم.



وبين أن عملية قسطرة الرحم هي إحدى عمليات الأشعة التداخلية والتي يطلق عليها (العمليات التداخلية الموجهة بالأشعة) والتي تحتاج إلى استشاري متخصص في هذا النوع من العمليات لضمان نجاح وأمان العملية، مشيرا إلى أنها تعمل أيضا على علاج أعراض الورم الليفي مثل النزيف أو الإجهاض وكذلك البطانة المهاجرة ونزيف ما بعد العمليات.



وأوضح أن فكرة قسطرة الرحم بسيطة للغاية وتعتمد على قطع التغذية والدم عن الورم الليفي الرحمي ومن ثم ضموره والشفاء من الأعراض المرضية مما يجعله علاجا فعالا للغاية.



وأضاف بروفيسور طارق سنان أن القسطرة عبارة عن أنبوب بلاستيكي رفيع جدا يدخل من فتحة صغيرة لا تتعدى 2 ملي في شريان بأعلى الفخذ ويتم توجيه القسطرة عن طريق التصوير بالأشعة حتى تصل إلى الشريان المغذي للأورام الليفية (ألياف الرحم) ومن خلال القسطرة تحقن حبيبات طبية دقيقة تغلق هذه الشرايين المغذية للألياف الرحمية (الانضمام) فينقطع عنها الغذاء والأوكسجين، مما يؤدي إلى ضمور أي ورم ليفي موجود وعلاج الأعراض وبالأخص نزيف والآم الدورة الشهرية من دون جراحة.



وأشار بروفيسور سنان إلى أن نتائج العلاج بقسطرة الرحم بينت أن 91% من المريضات توقف النزيف عندهن تماما وعادت الدورة الشهرية الى طبيعتها فيما بين شهر و3 أشهر فيما أظهرت أيضا أن 90% من السيدات والفتيات يتوقف لديهن الألم الشديد المصاحب للدورة الشهرية.



وأضاف أن 95% من الحالات المرضية التي تم علاجها تضمر الأورام الليفية في الرحم بمتوسط 80% من حجمها، مضيفا أن النتائج أظهرت أن ما بين 85% و90% من المريضات تختفي لديهن أعراض أخرى مثل تكرار البول، الإمساك أو غيرهما من آلام.



وأشار البروفيسور سنان إلى أن النتائج أكدت توقف نمو كل الأورام الليفية تماما بعد العلاج عن طريق الحقن بقسطرة الرحم في أغلب الحالات، لافتا إلى أن 95% من المريضات يمكنهن الحمل في غضون 6 أشهر من العلاج.