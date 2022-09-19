استمرار توصيل بطاقات أصحاب الإعاقات الشديدة طوال فترة العقد



عبدالكريم العبدالله



أعلن مدير إدارة التأمين والضمان الصحي بوزارة الصحة د.أحمد الحسيني عن دخول خدمة التأمين الصحي للمتقاعدين «عافية 3» الجديدة حيز التنفيذ، والتي ستخدم ما يقرب من 156 ألف متقاعد، علما انه تم إلغاء بطاقات «عافية 2» القديمة، بحيث لا يمكن استخدامها.



ولفت د.الحسيني في تصريح خاص لـ «الأنباء» إلى استمرار توزيع بطاقات عافية الجديدة في 44 مركزا صحيا حتى 30 سبتمبر الجاري، مشيرا إلى وجود تنسيق مع الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية للبدء في توزيع البطاقات في 20 مركزا صحيا اعتبارا من الأول من أكتوبر، وهي 5 مراكز في منطقة العاصمة الصحية «الروضة - مبارك وشريفة المحري - القيروان - عبدالرحمن عبدالمغني - بدر النفيسي»، وهي 5 مراكز في منطقة حولي الصحية، وهي: «الزهراء - مشرف - السالمية الغربي - سلوى التخصصي - صباح السالم الشمالي»، فضلا عن 4 مراكز في منطقة الفروانية الصحية. وهي: «الرحاب - مناحي العصيمي -الأندلس والربعي - صباح الناصر»، علاوة على 5 مراكز في منطقة الأحمدي الصحية، وهي: «مركز مدينة صباح الأحمد السكنية A - جابر العلي - المنقف - القرين - الرقة، ومركز واحد في منطقة الجهراء الصحية وهو العيون الصحي»، لافتا إلى أن ذلك جاء للتسهيل على المتقاعدين ومنحهم الوقت الكافي لاستلام بطاقاتهم الجديدة.



وأشار إلى استمرار توصيل بطاقات عافية على المتقاعدين أصحاب الإعاقات الشديدة طوال فترة العقد لمدة عامين، بالتنسيق مع شركة الخليج للتأمين عبر الاتصال برقم الخدمة 1811110، مشيدا في الوقت ذاته بدعم وزير الصحة د.خالد السعيد ووكيل الوزارة د.مصطفى رضا والوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية د.يعقوب التمار لتذليل كافة العقبات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين المتقاعدين عبر بطاقات عافية.