حنان عبدالمعبود



ناشد مجلس إدارة الجمعية الطبية الكويتية وزير الصحة د.خالد السعيد وقف الخطط الرامية لنقل عشرات الأطباء من مستشفى العدان ومبارك إلى مستشفى جابر.



وشددت في بيان لها على ضرورة التأني بتنفيذ هذا القرار.



وأوضحت أن نقل هذا العدد الكبير من الأطباء وبصورة مفاجئة من مستشفى العدان ومستشفى مبارك، سيؤثر سلبا على جودة الخدمة الطبية المقدمة في هذين المستشفيين، وسيزيد من الضغط الكبير على الطواقم الطبية هناك، والتي تعاني بالفعل من الإجهاد والنقص الشديد.



وأكدت الجمعية الطبية أن تطوير الخدمات الطبية المقدمة في أي مستشفى يجب ألا تكون على حساب جودة الخدمة الصحية المقدمة في المستشفيات الحكومية الأخرى، رافضة ممارسة أي ضغوط على الطواقم الطبية، والتي أثبتت تفانيها في أداء واجباتها على أكمل وجه.



كما بينت الجمعية الطبية أن وزارة الصحة تسلمت مبنى مستشفى جابر في عام 2018، وكان حريا بها أن تكون لها «خطة عمل واضحة» وبعيدة المدى لتشغيل المستشفى، والسعي لتعيين طواقم طبية جديدة خلال هذه الفترة الطويلة.



واختتمت الجمعية بيانها بالمطالبة بالتأني أثناء اتخاذ أي قرار مصيري قد يؤثر على جودة العمل العامة، والنظر بالعين الشمولية لجميع المستشفيات.