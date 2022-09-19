

حنان عبدالمعبود



شددت إدارة التراخيص الصحية على ضرورة إصدار تراخيص مزاولة مهنة حديثة إلكترونيا، وفي هذا الصدد خاطبت مديرة الإدارة د. سعاد أبل مديرة الإدارة الفنية د.نوفه الشمري بالتعميم على جميع الأطباء والهيئة التمريضية والمهن المساعدة لها والعاملين في جميع الجهات الفنية بوزارة الصحة بضرورة تقديم طلب إصدار ترخيص أو تعديل بمسمى في النظام الآلي لإدارة التراخيص ww.moh.gov.kw لإصدار تراخيص مزاولة مهنة حديثة إلكترونيا حتى يتسنى تحديث بياناتهم، وحفظا لحقوقهم وتجنبا لمساءلتهم القانونية.



وتأتي هذه الخطوة إلحاقا لكتاب مماثل في 9/11/2021، وقامت مديرة الإدارة الفنية بالتعميم على رؤساء الهيئات الطبية ورؤساء المجالس.