عبدالعزيز الفضلي



باشرت الإدارات المدرسية في المرحلة الثانوية أعمالها أمس بعد أن سبقتها في الدوام المراحل التعليمية الثلاث «الرياض والابتدائية والمتوسطة» على أن يعود رياض الأطفال وتلاميذ الابتدائي إلى مقاعد الدراسة يوم الأحد المقبل المقبل 25 الجاري، بينما طلبة المتوسط والثانوي 2 أكتوبر.



على صعيد متصل، دعا عدد من الإدارات المدرسية أولياء الأمور بضرورة الإبلاغ عن الحالة الصحية للطالب، مشددين على أهمية تقديم التقرير الطبي في هذا الجانب خلال الأسبوع الجاري وقبل عودة الطلبة لمدارسهم.



من جانب آخر، وتحت رعاية مدير منطقة العاصمة التعليمية جاسم بوحمد أقامت منطقة العاصمة التعليمية الدورة التدريبية للمعلمين الجدد لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2023/2022 في ثانوية شريفة العوضي للبنات.



وعلى هامش الدورة أكدت مديرة الشؤون التعليمية لمنطقة العاصمة التعليمية دلال الناهض أن الدورة تشمل جميع الجوانب الإدارية والفنية، وتستغرق أسبوعا سيتم خلالها توضيح الخطوات الأولى للمعلم والتي على أساسها يشق طريقه الفني والمهني. وأوضحت أن أول يومين في الدورة التدريبية سيخصصان لمناقشة الجوانب الإدارية للمعلم، حيث يتم فيها شرح أهم المهارات والكفايات الأساسية والتي تكسب المعلم التطور والتقدم كطرق التميز للمعلم فنيا وإداريا وأيضا متابعة الخطوات الرئيسة لبناء الطالب والسعي لتحفيزه علميا وتربويا، أما ما يخص الأيام المتبقية من الدورة فستكون لمناقشة الجوانب الفنية الواجب على المعلم الجديد معرفتها في بداية خطواته الأولى كالميثاق الأخلاقي للمعلم وطرق التعامل السليم مع الطلبة والزملاء وأولياء الأمور والمسؤولية في المهنة الوظيفية، فضلا عن تقييم الكفاءة التجريبي للمعلم الجديد وكيفية شرح المعلم للمادة العلمية وطرق التحفيز، بالإضافة إلى إدارة الفصل، متمنية للمعلمين الجدد الاستفادة من الدورة وحياة مهنية مستقبلية باهرة.



وفي إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، أفادت مدير ثانوية السالمية التابعة لمنطقة حولي التعليمية آمال القلاف بأن المدرسة انتهت من أعمال التنظيف والصيانة للمبنى المدرسي ومرافقه بشكل كامل، موضحة أنه تم استبدال وتركيب وحدات تكييف جديدة في الفصول الدراسية، بالإضافة إلى اعتماد الخطة الدراسية للعام 2022/2023.



وذكرت القلاف أنه تم الانتهاء من مشروع تربوي جديد يختص بالجانب التعليمي والتنمية الذاتية البشرية والمعتمد من المنطقة التعليمية، يهدف إلى تنمية مواهب المتعلمات وتعزيز حس المسؤولية لديهن من خلال ورش تعليمية داخل المدرسة.



من جهته، أكد مدير مدرسة أكاديمية الموهبة والإبداع المشتركة من النطاق الجغرافي للإدارة العامة لمنطقة العاصمة التعليمية بدر الهاجري ان الإدارة على أتم الاستعداد لاستقبال العام الدراسي 2022/2023.



وتابع الهاجري انه تم تجهيز كل المرافق والمنشآت والفصول وعلى أتم الاستعداد بالتعاون مع وزارة التربية والإدارة العامة لمنطقة العاصمة التعليمية.



‫