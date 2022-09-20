حنان عبدالمعبود



أعلنت رئيسة مكتب المدن الصحية د.آمال اليحيى تطبيق حملة استرجاع الأدوية والنفايات الطبية داخل 14 منطقة، منها 11 من المدن الصحية المسجلة و3 من المدن الساعية إلى التسجيل.



وبينت اليحيى في تصريح لـ «الأنباء» على هامش الحملة التي نظمها مكتب المدن الصحية بالتعاون مع قطاعات متعددة داخل وزارة الصحة، بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى، أن الهدف من الحملة إعطاء الفرصة للجمهور للتعرف على آلية سليمة للتخلص من النفايات الطبية من الأدوية وغيرها، والتوعية بالأضرار التي قد تنشأ عن تكدس الأدوية داخل المنازل.



وقالت اليحيى إن الهدف من ذلك دعم الشراكات والتكامل بين القطاعات والتعاون في مجال التخلص الآمن من النفايات، ونتمنى أن يستمر هذا التعاون حتى يكون هناك أثر أكبر على الصحة العامة وحماية البيئة.



واختتمت مقدمة الشكر إلى القطاعات التي تعاونت لتنفيذ الحملة من مكتب منظمة الصحة العالمية وإدارة الرعاية الصحية الأولية وقطاع الصيدلة وتفتيش الأدوية والهيئة العامة للبيئة وقطاع الخدمات.



بدوره، قال رئيس قسم المتابعة والإحصاء د.هشام باقر: تأتي هذه الحملة ضمن فعاليات تستمر لنحو 10 أيام في عدد من المراكز الصحية بهدف التوعية في جانب التخلص السليم من النفايات الطبية، التي قد يكون انتهاء صلاحياتها داخل المنازل يحمل خطورة سواء بعض الأدوية التي قد تخرج منها غازات، أو قد يتم تناولها بالخطأ وهي منتهية الصلاحية، وكذلك أدوية لها تعارض وخاصة مع مرضى كبار السن.



وكشف عن أنه خلال ثلاثة أيام تم تجميع أكثر من نصف طن من الأدوية والمواد الطبية المنتهية الصلاحية، حيث يتفاوت الوزن من مركز لآخر.