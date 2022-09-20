إعادة النظر في القرارات الأخيرة الخاصة بالآليات التنظيمية لتراخيص مزاولة مهنة الصيدلة



حنان عبد المعبود



استكمالا للقاءاته الدورية مع مختلف المعنيين بالشأن الصحي، التقى وزير الصحة د.خالد السعيد، أمس، أعضاء مجلس إدارة الجمعية الصيدلية، وشهد اللقاء طرح العديد من القضايا الخاصة بالآليات التنظيمية لمهنة الصيدلة، وسبل الارتقاء بها، وتطويرها، ودعم حقوق الصيادلة، وإعادة النظر في القرارات الوزارية الأخيرة، الخاصة بالآليات التنظيمية لتراخيص مزاولة مهنة الصيدلة.



وفي هذا الإطار، أشار د.السعيد إلى التوجه لإدراج تخصص الصيدلة ضمن برامج معهد الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز)، ومنح فرص أكبر لابتعاث الكفاءات الوطنية من الصيادلة لاستكمال دراستهم، مؤكدا أن هذا الأمر يسري على فتح المجال لإدراج التخصصات الطبية المساندة والمعاونة. كما تطرق اللقاء إلى مناقشة ضرورة وجود استراتيجية واضحة للتعليم والتدريب المستمر لمنتسبي مهنة الصيدلة، للارتقاء بمستوى الأداء العلمي والمهني.



كما تمت مناقشة التوجه بشأن إنشاء هيئة مستقلة للدواء والغذاء لتواكب التطورات العالمية، ويتم تطعيمها بصيادلة متخصصين، مما يعزز من الفرص الوظيفية النوعية للصيادلة، مؤكدا دعم الوزارة لكل ما من شأنه تعزيز الأمن الدوائي والغذائي في البلاد، وضمن رؤية متكاملة لإصلاح قطاع الأدوية.