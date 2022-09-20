السعيد اطلع على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدم للمرضى والأدوار والمسؤوليات المحددة للفرق الطبية

الوزير استمع إلى شرح مفصل عن تفعيل النظام الإلكتروني في المستشفى الجديد وكفاءته بالتشغيل

حنان عبدالمعبودفي متابعة لخطة التشغيل التدريجي لمستشفى الفروانية الجديد، قام وزير الصحة د.خالد السعيد مساء اليوم، يرافقه وكيل الوزارة د.مصطفى رضا، بجولة تفقدية في مستشفى الفروانية الجديد، واطلع خلال الجولة على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدم للمرضى في الأجنحة، والأدوار والمسؤوليات المحددة للفرق الطبية.كما استمع إلى شرح مفصل حول تفعيل النظام الإلكتروني، وإدارة الاتصال في المستشفى الجديد، وكفاءة التشغيل الخاصة بهذا الشأن، معطيا توجيهاته بالبدء بالمرحلة الثانية من خطة تشغيل المستشفى الجديد.