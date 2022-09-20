عبدالكريم العبدالله



أقام قسم جراحة العظام في مستشفى جابر الأحمد برئاسة د.عويض المطيري ورشة عمل لجراحة العمود الفقري بالتعاون مع رابطة العظام ورابطة العمود الفقري شارك فيها عدد من أطباء العمود الفقري من مختلف مستشفيات الكويت في القطاعين الحكومي والأهلي، حيث تم الاستعانة بمجسمات مخصصة بغرض التدريب على آخر التقنيات الجراحية في التخصص.



يذكر ان ورشة العمل تعتبر الاولى من بين العديد من الانشطة العلمية المقرر عملها في مستشفى جابر تماشيا مع التوجه الوزاري في توفير التخصصات الطبية الدقيقة في جميع مستشفيات الكويت.