أعلنت طيران الجزيرة عن إطلاق خطي رحلات جديدين إلى الهند، وتحديدا إلى كل من مدينة تيروفانانتابورام والمعروفة سابقا باسم تريفاندروم ومدينة بنغالورو والمعروفة سابقا باسم بنغالور.



وستقوم الشركة بتسيير رحلاتهــا بيـــن الكويـــــت وتيروفانانتابورام يومي الثلاثاء والأحد، حيث تكون رحلة العودة من تيروفانانتابورام في صباح اليومي التاليين، أما عن الرحلات بين الكويت وبنغالورو، تقوم الشركة بتسييرها يومي الخميس والأحد، حيث تكون رحلة العودة من بنغالورو في الصباح اليومي التاليين.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، روهيت راماشاندران: «نحن سعيدون بمواصلة توسع شبكة وجهاتنا وزيادة عدد الوجهات التي نخدم بها الهند، إذ تلبي هذه الرحلات الجديدة الطلب العالي من قبل فئة المقيمين وقطاع الأعمال في الكويت على الرحلات المباشرة إلى مختلف الولايات الهندية، وكذلك من قبل المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتوافر لهم رحلات تربطهم بهذه الولايات عبر الكويت».



جدير بالذكر أن «الجزيرة» هي شركة طيران كويتية منخفضة التكلفة ورائدة في خدمة شبكة وجهات تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا، حيث تشغل رحلات تجارية ورحلات شحن جوي من مبنى ركاب الجزيرة T5 في مطار الكويت الدولي، وتخدم أكثر من 50 وجهة ذات الطلب العالي للسياحة والأعمال.