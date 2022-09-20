محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن التحالف القائم بين شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن الكويتية (هيسكو)، وشركة زاوبين هانغزهو الصينية، قد أكمل مشروعا تجريبيا في الصين لاختبار التقنيات الخاصة بتنظيف التربة الملوثة بالنفط، ليتم استخدامها في الكويت.

وكان التحالف قد تنافس على المشروع التجريبي كجزء من العقد المبرم مع شركة نفط الكويت والبالغة قيمته 185.23 مليون دولار لمعالجة 2.6 مليون متر مكعب من التربة الملوثة في حقل برقان الكبير، وفقا للوثائق التي حصلت عليها المجلة.



ولا يزال يتعين على شركتي هيسكو وزاوبين التنافس والفوز في مشروع تجريبي داخل الكويت من أجل الوفاء بمتطلبات العقد الذي يعتبر جزءا من برنامج الإصلاح البيئي الكويتي الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات.

وهو أكبر مشروع معالجة بيئية في العالم وقد وضع من قبل لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة لتمكين الكويت من معالجة الأضرار البيئية الناتجة عن حرب الخليج 1990-1991.

ويهدف البرنامج المذكور إلى معالجة التلوث النفطي في جنوب الكويت. ويشار إلى هذه المجموعة من العقود باعتبارها أول مشروع في جنوب الكويت للحفر والنقل والمعالجة.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت مجلة ميد أن الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات الكويتية أصبحت أول مقاول يجتاز الاختبار التجريبي في الكويت كجزء من المرحلة الأخيرة من البرنامج الأممي لمعالجة التسرب النفطي في البلاد.



وقد دخلت الشركة في شراكة مع شركة التميز للتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية لتنفيذ المشروع، وسيشمل النطاق الإجمالي لعقدها البالغ 188 مليون دولار معالجة 2.6 مليون متر مكعب من التربة الملوثة.



وختمت «ميد» بالقول إن عملية التوضيحات الفنية جارية بالنسبة للمجموعة الثانية من عقود مشاريع معالجة التربة التي تغطي عمليات التنظيف في جنوب الكويت، والذي يعرف باسم مشروع جنوب الكويت الثاني للحفر والنقل والمعالجة.



وتم تقسيمه إلى ثلاث مناطق، وبلغت القيمة الإجمالية لأدنى ثلاثة عطاءات 455.2 مليون دولار، وتشمل أعمال الحزم معالجة 8.5 ملايين متر مكعب من التربة الملوثة، ومن المتوقع أن تستغرق عملية التوضيحات الفنية شهرا واحدا أو أكثر على أن يصار الى ترسية العقود بمجرد اكتمالها.