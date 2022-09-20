العبلاني: البرنامج استطاع وبجدارة خلق بيئة عمل يشعر فيها موظفونا بالحافز والتمكين في أداء عملهم

«أنا الوطني» نجح في تحسين إنتاجية موظفينا ورفع معنوياتهم وعزز الثقة داخل عائلة «الوطني» الكبيرة



يحتفل بنك الكويت الوطني بمرور 10 سنوات على إطلاق برنامج «أنا الوطني» والذي يمثل تجسيدا لقيم البنك العريقة والراسخة، ويقدر في الوقت ذاته جهود موظفيه وما يبذلونه من عطاء في سبيل تأكيد تفوق البنك كعلامة مصرفية كويتية رائدة وعابرة لحدود 4 قارات حول العالم.



ويعد برنامج «أنا الوطني» من المبادرات المهمة التي نجحت وبشكل لافت في تعزيز ثقافة تقدير البنك لموظفيه المتميزين على صعيد الأداء المهني والسلوكي، بالإضافة إلى بذلهم جهودا تتخطى الواجبات والمسؤولات الوظيفية المنوطة بهم مع إظهار أحد المبادئ الثمانية المستمدة من القيم الأساسية لبرنامج «أنا الوطني» والتي تشمل الثقة، والتوافق، والتميز وسهولة الوصول والتوافر، وروح الفريق، والنزاهة والاحترام، والتعاطف، والتواصل، كما ساهم البرنامج وبنحو جلي في تحسين إنتاجية الموظفين ورفع معنوياتهم في السعي دائما نحو تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائه.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام الموارد البشرية للمجموعة عماد العبلاني: سعداء بما حققه برنامج «أنا الوطني» من نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية، ومساهمته بلا شك في بلوغ الهدف الأساسي من إنشائه في عام 2012، وهو تحسين إنتاجية الموظفين ورفع معنوياتهم وتعزيز الثقة داخل عائلة الوطني الكبيرة، بالإضافة إلى نجاحه أيضا في خلق بيئة عمل يشعر فيها موظفونا بالحافز والتمكين في أداء عملهم.



وأضاف أن البرنامج شهد تكريم أكثر من 3500 موظف من خلال المبادئ الثمانية والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى العمل والتفاني والتعاون فيما بين الموظفين، حيث استحوذ مبدأ روح الفريق على 49% من إجمالي عمليات التكريم خلال السنوات العشر الماضية فيما تحلى 21% من المكرمين بمبدأ التميز ونحو 17% بمبدأ سهولة الوصول والتوافر و5% للتعاطف و2% لمبادئ التوافق، التواصل، الثقة، النزاهة والاحترام.



وأشار العبلاني إلى أن البرنامج تطور وعلى نحو لافت خلال السنوات الماضية ليشمل الفروع الخارجية والمجموعة بأكملها، مؤكدا أن البرنامج سيشهد في المستقبل تطورا أكبر ليتماشى مع نموذج أعمال الوطني العالمي.



وقال إن الالتزام بمواصلة الاستثمار في العنصر البشري والذي يعد أهم أصولنا يشكل ضمانة أساسية لاستمرارية تميز وتفوق الوطني على باقي المنافسين، موضحا أن البرنامج يدعو للفخر ويبرهن على بيئة العمل الفريدة التي يتمتع بها البنك ويشعر الجميع فيها بروح التعاون بسبب آلية عمله التي تدفع الموظفين إلى التصويت لزملائهم.



وشدد العبلاني على أن مبادرات البنك الساعية إلى تحفيز طاقات موظفيه ستتواصل انطلاقا من إيمانه بأن ضمان استمرار تفوقه طويل الأمد يرتكز إلى امتلاكه كوادر بشرية مؤهلة بكفاءة مهنية عالية.



وأوضح أن كوادر البنك البشرية تعد ركيزة أساسية في استكمال مسيرة نجاحه، ولا يمكن تحقيق أي من أهدافه الاستراتيجية دون مشاركة فاعلة وجهد حقيقي منهم لتحقيق تلك الأهداف.



وأضاف قائلا: موظفونا هم ثروتنا الحقيقية، وبالتأكيد نحن دائما حريصون على أن نكون بالقرب منهم ونستمع لهم كما نسعى إلى تحفيزهم ونقدر جهودهم وعطاءهم، معتبرين أن برنامج «أنا الوطني» أحد العناصر الفاعلة التي تعزز ثقتهم في مؤسستهم وكذلك الثقة فيما بينهم، وهذا جزء لا يتجزأ من بيئة العمل ناجحة وثقافة الأداء المستدامة.