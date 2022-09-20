قدم 11 عضوا في المجلس البلدي اقتراحا بترخيص مراكز لتأهيل ذوي الإعاقة في المناطق السكنية. وقال الأعضاء في اقتراحهم: بناء على القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وبالأخص جدول رقم 15 حيث تناول القرار الأشخاص من ذوي الإعاقة الحركية فقط دون التطرق للأشخاص من ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد ومتلازمة داون والإعاقات الذهنية الأخرى التي لا تحتاج إلى كراسي متحركة أو أجهزة تعويضية أو المساندة، موضحين ان الأفراد من ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد ومتلازمة داون هم الأقرب إلى الأشخاص العاديين الذين يستطيعون ممارسة حياتهم اليومية والحركة بشكل مستقل.



واضافوا: يجب الأخذ في الاعتبار إبعاد فئة الأفراد ذوي الإعاقة الذهنية عن مواصفات المباني السكنية وتسهيل مهمة ترخيصها لهم للاستفادة من الخدمات المقدمة لهم في بيئة شبيهة لبيئتهم المعيشية اليومية وتمكينهم من المشاركة في الحياة الاجتماعية ودمجهم فيها أسوة بدور الحضانات في المناطق السكنية، مما يساهم ذلك في تنمية المجتمع الذي يعيشون فيه وإظهار البيئة بشكل حضاري التي يعيشها العالم وتوفير سبل الحياة الكريمة، لذا نقترح ترخيص مراكز لتأهيل ذوي الاعاقة الذهنية في المناطق السكنية لتكون قريبة من محل إقاماتهم ومناطقهم السكنية.