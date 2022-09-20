قدم عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر اقتراحا بتحويل روضة القدس بمنطقة الروضة قطعة 2 الى حديقة عامة.



وقال العبدالجادر في اقتراحه: نصت المادة الثالثة من القانون رقم 33/2016 في شأن بلدية الكويت على انه من ضمن اختصاصات البلدية كما تعمل على توفير الخدمات البلدية للسكان...



كما نص البند رقم 10 من المادة 21 من القانون والتي تتحدث عن اختصاصات المجلس البلدي على انه يقوم بـ «تقرير مخططات المناطق وتحديد استعمالات الاراضي واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية والصناعية وغيرها، بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام للدولة». وحيث ان القطعة المذكورة في منطقة الروضة تفتقر الى حديقة عامة اسوة بغيرها من القطع ويمكن توفير هذه الحديقة من خلال تحويل روضة القدس في قطعة 2 - والتي لم يعد لها منفعة عامة - الى حديقة عامة وذلك للأسباب الآتية:



اولا: ان روضة القدس اصبحت مهجورة ووزارة التربية تستغل مساحة صغيرة منها لإدارة التقنيات اما باقي المساحة فغير مستغل لوجود روضة اخرى في قطعة رقم 3 باسم «صقر الرشود» تعمل بالفعل وتخدم اهل المنطقة.



ثانيا: وحيث ان روضة القدس ملاصقة لمسجد سيد احمد الرفاعي وهذا المسجد ليس له طريق مستقل يخدم المسجد وكل الممرات المؤدية اليه هي ممرات مشاة، مما يشكل عائقا امام كبار السن للوصول الى المسجد، لذا فإن المسجد بحاجة الى طريق منظم ومستقل ونقترح ان يكون ذلك عن طريق اقتطاع جزء من مساحة الحديقة.