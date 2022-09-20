بداح العنزي

وافقت لجنة محافظة الجهراء في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة عبدالله العنزي طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع سكن عائلي للإمام والمؤذن بجوار مسجد مقبرة الجهراء.



وقال العنزي إن اللجنة أعادت طلب إعادة تنظيم منطقة الصليبية الزراعية وتسليمها للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الى الجهاز التنفيذي، وذلك بناء على طلب الهيئة والتنسيق معها لتحديث الرد ودعوة المخطط الهيكلي، كما أجلت طلب البلدية توسعة موقع سوق بيع الخيام المخصص بصفة مؤقتة الكائن في محافظة الجهراء.



وأضاف أن اللجنة أبقت على جدول أعمالها طلب الهيئة العامة للرياضة استقطاع جزء من منطقة الأمان المخصصة لنادي الرماية الكويتي كمواقف سيارات سطحية لخدمة النادي الواقعة في منطقة شمال غرب الجهراء، مبينا أن اللجنة أحالت كتاب الشركة الكويتية للألبان بشأن الموافقة بترخيص مقصف مواد غذائية لخدمة الشركة والعاملين بها داخل حدود القسيمة المخصصة لها بمساحة 70000م2 بمنطقة الصليبية الزراعية الى الجهاز التنفيذي لإعداد تقرير مفصل للجنة.



وأبقت اللجنة على جدول أعمالها طلب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الموافقة على ارتفاع مباني مجمع كليات ومعاهد ضمن حدود محافظة الجهراء بارتفاع أرضي وخمسة طوابق، ورفضت طلب الهيئة العامة للصناعة توطين القطاعات الصناعية بمنطقة النعايم الصناعية المنطقة الغربية قطعة 1، موقع الصناعات التحويلية وتشكيل المعادن.