أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية بتنفيذ جولة ميدانية في منطقة الرقعي لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويشغل الطريق ويشوه المنظر الحضاري للبلاد. وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة مشعل العازمي أن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها جاءت في إطار الاهتمام الذي توليه البلدية برفع مستوى النظافة بكل المناطق في جميع المحافظات، مشيرا إلى أنها أسفرت عن رفع 4 سيارات مهملة وتم إرسالهم لموقع حجز البلدية ووضع ملصق إنذار على سيارات مهملة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بعد انتهاء فترة الإنذار.



وأشار إلى تواصل المفتشين بجميع مراكز النظافة وإشغالات الطرق ومتابعة الباعة الجائلين بالمحافظة لجولاتهم الميدانية لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.