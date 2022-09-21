عبدالعزيز الفضلي



كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان الجهات الرقابية وافقت على صرف مكافآت العاملين في انتخابات المجلس البلدي 2022 من موظفي وزارة التربية، مشيرة الى ان المبلغ الإجمالي المخصص يقارب 200 الف دينار.



من جهة اخرى، قامت الوزارة باعتماد اللجان العاملة في انتخابات مجلس الامة 2022 والتي ستقام في 29 الشهر الجاري، مشيرة الى ان الوزارة تعمل جاهدة على المشاركة والمساهمة في انجاح العرس الديموقراطي من خلال تجهيز 118 مدرسة ليوم الانتخابات وذلك بمتابعة من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف ووكيل التربية د.علي اليعقوب.