استضافت منظمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» 11 طالبا من الجامعة الأمريكية في الكويت في مقرها الرئيسي بمدينة بروكسل في بلجيكا، ليصبحوا بذلك أول بعثة طلابية من الكويت تزور المنظمة، وجاءت الزيارة بترشيح من المركز الإقليمي للناتو بالكويت، ورافقت الطلبة الأستاذة المساعدة في العلوم السياسية د.شريفة العدواني، إضافة إلى عضوين من المركز الإقليمي ومبادرة إسطنبول للتعاون «NIRC».



وأتاحت الزيارة للطلبة فرصة النقاش مع ديبلوماسيين وشخصيات سياسية مرموقة، حيث تخللها جلسات نقاشية وأخرى طرح فيها الطلبة أسئلتهم، كما تفاعل الطلبة مع ممثلي «الناتو» وسفراء من كندا ورومانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة، وطرح الحضور عددا من القضايا الهامة مثل التغير المناخي وأمن الطاقة والعلاقات بين الكويت ومنظمة «الناتو،» إضافة إلى سياسة الدفاع ومكافحة الإرهاب التي تتبعها «الناتو،» وغيرها من القضايا والمفاهيم الاجتماعية والسياسية.



وسبق أن أقام ممثلو مبادرة إسطنبول للتعاون بالكويت لقاء تنويريا للطلبة قبل الزيارة، كما عمل مدير معهد سعود الناصر الديبلوماسي الكويتي السفير ناصر الصبيح على تعريف الطلبة بتفاصيل الزيارة، كالاجراءات المطلوبة والبروتوكول المتبع في مثل هذه الزيارات، كما شارك الطلبة تجربته في المجال السياسي واستراتيجيات التفاوض المتماشية مع سياسة الكويت الخارجية، مشددا على ضرورة امتلاكهم مهارات التفاوض والتواصل بشكل فعال، والإلمام بالمجريات السياسية على الساحة.



وتلتزم الجامعة الأمريكية في الكويت بتقديم تجارب مثمرة لطلبتها حتى يستعدوا للواقع العملي، كما تمنحهم فرصة لخوض تجربة تعليمية عالية الجودة من خلال هذه الزيارات، كما تساعد الجامعة طلبتها على اشباع طموحاتهم المهنية والشخصية.