

قام مدير جامعة الكويت د.يوسف محمد الرومي بجولة تفقدية في كليات الجامعة، وذلك للاطلاع على مدى جاهزية المواقع الجامعية لاستقبال العام الجديــــــد 2022 /2023، ولتذليل كل الصعوبات أمام احتياجات الطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الإدارية وجميع مرتادي الجامعة. وتضمنت الجولة زيارة ميدانية لعمادة القبول والتسجيل للاطلاع عن قرب على عملية التسجيل والتأكد من استكمال الجداول الدراسية الخاصة بالطلبة، والتعرف على المشكلات التي تواجههم. ثم توجه مدير الجامعة والوفد المرافق له إلى زيارة لمدينة صباح السالم الجامعية والتي انطلقت من كلية الهندسة والبترول، وكلية العلوم، وكلية العلوم الحياتية، وكلية العلوم الإدارية، وكلية الآداب، وكلية التربية، كما تمت زيارة المباني الشمالية والمساجد والمباني الإدارية والمركز الثقافي. وجال مدير الجامعة على الفصول الدراسية والمختبرات والقاعات المختلفة، فضلا عن زيارة مكتب التوجيه والإرشاد في كل كلية.