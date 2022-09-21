عبدالعزيز الفضلي



انطلقت امس أعمال دورة المعلمات الجديدات للعام 2023/2022 والتي ينظمها توجيه رياض الأطفال بروضة الجابرية وتستمر لمدة 5 أيام.



وقالت الموجهة العامة لرياض الأطفال بوزارة التربية نادية المسلم إن الدورة تهدف الى إعداد معلمة مدربة ومؤهلة لرفع المستوى التعليمي وتمكين المعلمات من استخدام الأساليب التربوية الحديثة والتعرف على نظام العمل المدرسي وكيفية التخطيط والإعداد للأنشطة، فضلا عن الصياغة السليمة للأهداف السلوكية وتوظيف التقنيات الحديثة في مجال العمل.



وأشارت المسلم إلى أن الدورة تحتوي على محاور أساسية، لافتة الى أن اليوم الأول يخصص لمناقشة مهارات معلمة رياض الأطفال، واليوم الثاني يتناول الأهداف التربوية والسلوكية، والثالث لمناقشة الوسيلة التربوية الناجحة وتكنولوجيا التعليم، موضحة أن عدد المعلمات الجديدات بلغ 60 معلمة من جميع المناطق التعليمية، متمنية للجميع عاما دراسيا موفقا وعطاء مستمرا.