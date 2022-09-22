عاطف رمضان



كرمت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني د. رنا الفارس بالوكالة مهندستين من قطاع التخطيط والتنفيذ هما: م. فاطمة بوعباس وم. منى رجب، وذلك لفوزهما بجائزة في الاجتماع العشرين لوزراء الإسكان المعنيين بشؤون الإسكان في مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقام في 14 سبتمبر الماضي في الرياض بحضور مدير عام المؤسسة بالتكليف أحمد الهداب ونائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير عمر الرويح.



وثمن مدير عام المؤسسة بالتكليف أحمد الهداب جهود الموظفين بمختلف القطاعات، وأشاد بالطاقات الشبابية التي تدفع المؤسسة نحو الإنجاز الدائم، مثمنا دعم الوزيرة للطاقات الشبابية بالمؤسسة.



وقال نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير عمر الرويح، ان المؤسسة فازت بالمركزين الثاني والثالث بمسابقة مجلس التعاون الخليجي لعام 2022 ، والتي كانت بعنوان افضل البنى التحتية بالمشاريع الإسكانية القائمة، حيث فازت م. فاطمة بوعباس من قطاع التخطيط بالمركز الثاني وم. منى رجب من قطاع التنفيذ بالمركز الثالث في المسابقة.