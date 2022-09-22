دارين العلي



أعلنت نائب المدير العام لقطاع شؤون الرقابة البيئية في الهيئة العامة للبيئة م.سميرة الكندري عن الانتهاء من إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية طويلة الأمد لتنمية منخفضة الكربون 2050 والتي تقوم على مبادئ الاقتصاد الدائري للكربون.



وكشفت الكندري التي ترأست فريق اعداد الاستراتيجية في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن الالتزام بتنفيذ حزمة من المبادرات والمشاريع ضمن هذه الاستراتيجية التي تقوم على ركائز اقتصاد الكربون الدائري ضمن قطاعات مختلفة وهي قطاع توليد الطاقة وانتاج النفط، قطاع النقل، وقطاع البناء والمدن البيئية والذكية، وقطاع الصناعة، وقطاع إدارة النفايات، وقطاع الزراعة واستخدامات الاراضي وحماية التنوع الحيوي، موضحة ان هذه المبادرات تسهم في تحقيق ركائز الاقتصاد الدائري للكربون وتشمل الحد من الانبعاثات، وإعادة التدوير، والتخلص من الكربون، وإعادة استخدام الانبعاثات، ووضع القوانين والتشريعات التي تدعم اقتصاد الكربون الدائري.



وتحدثت الكندري عن المشاريع التي بدأ العمل بها لهذا الشأن ومنها مشاريع تحسين كفاءة توزيع الطاقة وانتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة التي قامت بتنفيذها وزارة الكهرباء والماء، كما تناولت مشاريع القطاع النفطي الخاصة بخفض الانبعاثات، حيث استطاع القطاع النفطي من خلال تنفيذ مشاريع بيئية تفادي انبعاث ما يقارب 160.000 طن سنويا من الملوثات الغازية، لافتة الى ان المشاريع تشمل:



٭ مشروع استرجاع غازات الشعلة بمصفاة ميناء عبدالله 2014 الخفض السنوي 91.736 طنا سنويا.



٭ مشروع استرجاع غاز الشعلة بمصفاة ميناء الاحمدي 2013 الخفض السنوي 54.419 طنا سنويا.



٭ مشروع سدرة للطاقة الشمسية بحقل أم قدير لشركة نفط الكويت 2015 الخفض السنوي 13.679 طنا سنويا.



٭ مشروع تقليل حرق الغاز في حقول النفط لشركة نفط الكويت حيث نجحت شركة نفط الكويت في تقليل حرق الغاز في منشآت استخراج النفط الخام من 17% في عام 2005 الى اقل من 1% في عام 2017.



وذكـــــرت ان هـــــذه الاستراتيجية تصب في خانة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بخفض الانبعاثات والتغيرات المناخية التي وقعت عليها الكويت وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء 1097 الصادر في 13/9/2021 بشأن اعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري للكربون في العمل المناخي واعداد استراتيجية وطنية طويلة الأجل لتنمية منخفضة الكربون مبنية على ركائز مبادئ اقتصاد الكربون الدائري، حيث تم إعداد الاستراتيجية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة مكتب غرب آسيا والجمعية العلمية الملكية في الأردن. ولفتت الى ان الاستراتيجية الوطنية طويلة الامد لتنمية منخفضة الكربون 2050 جامعة ومتماشية مع الخطط الوطنية بحيث تهدف لتعزيز الصمود والمرونة للكويت في مواجهة آثار التغير المناخ وتقدم خارطة طريق شاملة تتضمن سبل تحقيق نمو اقتصادي مستدام عن طريق استخدام حلول تقنية وابتكارية متكاملة في مجال اقتصاد الكربون الدائري. وبينت ان الكويت تسعى بحلول عام 2050 للوصول لتحقيق نمو اقتصادي مستدام خفيض الكربون عن طريق تبني مبادئ اقتصاد الكربون الدائري، وهو نهج متكامل وشامل للانتقال نحو أنظمة طاقة أكثر شمولا ومرونة واستدامة وصديقة للمناخ، مع التركيز على الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وإعادة استخدامها وتدويرها وإزالتها من البيئة في إطار تشريعي وقانوني يدعم تبني مبادئه.