بشرى شعبان



كشف وكيل وزارة الشؤون بالإنابة مسلم السبيعي عن أنه في إطار توجيهات مجلس الوزراء بتسهيل وإنجاز معاملات المواطنين، وانطلاقا من الحرص على بذل كل الإمكانيات لتذليل الصعوبات التي تواجه المراجعين، قامت الوزارة ممثلة في إدارة خدمة المواطن بتشغيل الفترة المسائية لمراكز خدمة المواطن الكائن في الحكومة مول «الجهراء» ومركز خدمة المواطن في «الأفنيوز» إضافة إلى عملهم في الفترة الصباحية.



وأشار السبيعي في تصريح صحافي إلى أن إدارة خدمة المواطن لديها 5 مراكز خارجية موزعة على النحو التالي: مركز خدمة المواطن - القرين، ومركز خدمة المواطن - الأفنيوز، ومركز خدمة المواطن - الجهراء، ومركز خدمة المواطن - برج التحرير خلال الفترتين الصباحية والمسائية، ومركز خدمة المواطن في جليب الشيوخ خلال الفترة الصباحية، فضلا عن المركز الرئيسي لإدارة خدمة المواطن الكائن في مجمع الوزارات، حيث تقدم تلك المراكز شهادات «لمن يهمه الأمر» الخاصة بإدارة الرعاية الأسرية والرد على استفسارات المراجعين ومساعدتهم وتوضيح الإجراءات المطلوبة لكل معاملة.



وبين أن إجمالي الشهادات الصادرة من تلك المراكز منذ بداية العام حتى 20 سبتمبر 7996 شهادة، مشددا على أن الوزارة حريصة على التوسع بتقديم خدماتها للجمهور، وقامت الإدارة بتطوير تلك الخدمات، وذلك عن طريق تفعيل خدمة الواتساب للاستفسارات والشكاوى، وهي خدمة جديدة والمعلن عنها بوسائل التواصل على مواقع الوزارة الرسمية والباركود المعلن عنه عند البوابات 5 و6 وبلغ عدد المعاملات التي تم تلقيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها عن الفترة من 6/14 حتى 9/6 الجاري 786 معاملة.