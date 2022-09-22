

أسامة دياب



أشادت رئيسة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالكويت نسرين الربيعان بدور الإعلام الكويتي في حشد الدعم لأنشطة المفوضية وإيصال نداءاتها وتحريك الرأي العام من خلال إيصال صورة عامة لوضع اللاجئين في مختلف أنحاء العالم. وأشادت الربيعان في كلمة ألقتها خلال الحفل الذي أقامته المفوضية لتكريم الإعلاميين المحليين بمساهمات الكويت ودورها الرائع في دعم القضايا الإنسانية، مشيرة إلى تفاقم أزمة اللاجئين والنازحين بوصول عددهم إلى 100 مليون نازح ولاجئ حول العالم. وأضافت أن الإعلام كسلطة رابعة وخامسة، شريك أساسي للمفوضية ومحرك محوري للرأي العام المحلي والعالمي، ومؤثر كبير في النداء للمساعدة وإلقاء الضوء على الأصوات المنسية والضائعة في خضم الحروب والصراعات والكوارث الطبيعية.



وقالت: نجتمع اليوم لنشكركم على تبادل الرؤى، على التعاون، وعلى النصح وتبادل الخبرات، على جهودكم وتغطياتكم وإبداعكم، والذي ما هو إلا انعكاس للجو الإنساني الثري في الكويت بالإضافة لوصول أعداد اللاجئين والنازحين لرقم تاريخي جديد يقدر بأكثر من 100 مليون شخص حول العالم، وبعد عامين من التحديات والصعوبات غير الاعتيادية بسبب فيروس كوفيد- 19 فضلا عن ظهور طوارئ إنسانية جديدة مثل باكستان وأفغانستان، أصبح دور الإعلام أكثر أهمية من أي وقت مضى. وتابعت حديثها بأن عمليات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه حاليا فجوات تمويل حادة لها آثار فورية ومدمرة على البلدان التي تستضيف عددا كبيرا من اللاجئين منذ عدة سنوات، إذ تتزايد التوترات بين الطوائف والخطاب السلبي تجاه اللاجئين بسبب التنافس على الموارد المتاحة الضئيلة، وقد لجأ اللاجئون إلى آليات سلبية للتعامل مع الوضع، مثل تقليل عدد الوجبات يوميا، وتراكم الديون، وإخراج الأطفال من المدرسة لإرسالهم إلى العمل.