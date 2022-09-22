عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق لوزارة الاشغال العامة على طلب التمديد الزمني الثالث لعقد مناقصة الهيئة العامة للطرق والنقل البري انشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور وصرف مياه امطار وصحية وخدمات أخرى لأجزاء من طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح شاملة قطاعات مجاورة من طريق الدائري السادس وطريق الملك فهد بن عبدالعزيز، المبرم مع احدى الشركات لمدة 160 يوما اعتبارا من 7 ديسمبر 2021 حتى 15 مايو 2022 دون أي تكاليف إضافية على قيمة العقد.



وذكرت المصادر ان الوزارة كانت أرسلت كتابا لجهاز المناقصات المؤرخ في 28 يوليو 2022 المتضمن مبررات التمديد.



كما أرسلت الوزارة أيضا كتابا للجهاز المناقصات بتاريخ 19 يونيو 2022 المتضمن بيانات العقد.