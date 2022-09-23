ستكون المواجهة بين ألمانيا والمجر في لايبزيغ اليوم معركة على صدارة المجموعة الثالثة في الجولة الخامسة من المستوى الأول لدوري الامم الاوروبية في كرة القدم.



وتحتل المجر المركز الاول برصيد 7 نقاط مقابل 6 لألمانيا، في حين تملك ايطاليا 5 نقاط وانجلترا نقطتين فقط.

ويستطيع المنتخب المجري بلوغ الدور نصف النهائي في حال فوزه على ألمانيا وعدم فوز ايطاليا على انجلترا.

ويعاني المنتخب الالماني من غياب عناصر مؤثرة في صفوفه ابرزها لقائده وحارس مرماه مانويل نوير وزميله في صفوف بايرن ميونيخ لاعب الوسط ليون غوريتسكا بعد ان تبين اصابتهما بفيروس كورونا، بالاضافة الى اصابة مهاجم بوروسيا دورتموند ماركو رويس في كاحله. وفي المجموعة ذاتها، تلتقي ايطاليا مع انجلترا الجريحة على ملعب سان سيرو في ميلانو.



وسيغيب عن صفوف منتخب ايطاليا لاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي المؤثر ماركو فيراتي لإصابة في ربلة الساق تعرض لها خلال مباراة فريقه الاخيرة ضد ليون، وانضم اليه زميلاه لورنتسو بيليغريني وماتيو بوليتانو.

اما انجلترا، ففقدت الامل ببلوغ نصف النهائي لكنها مطالبة بالفوز في مباراتيها المقبلتين تفاديا للهبوط إلى المستوى الثاني. ويلعب غدا التشيك مع البرتغال، وإسبانيا مع سويسرا ضمن المجموعة الثانية من المستوى الأول.

ويتصدر «لا روخا» ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، متقدما بفارق نقطة على البرتغال، فيما يأتي التشيك في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وأخيرا سويسرا برصيد 3 نقاط في المركز الرابع والأخير.

وارتقى منتخب اسكتلندا إلى صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى من المستوى الثاني عقب انتصاره الكبير على ضيفه منتخب أوكرانيا 3-0 في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى للمجموعة. وسجل ثلاثية اسكتلندا كل من جون ماكجين (70) وليندون دايكس (80 و87).