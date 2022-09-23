سيخوض النجــــم السويسري روجيه فيدرر آخر مباراة رسمية له في مسيرته اليوم الى جانب منافسه الأبدي الاسباني رافايل نادال في فئة الزوجي ضمن المنتخب الأوروبي لكأس لايفر في التنس.



وأثار فيدرر، الحائز 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، وواحد من أفضل اللاعبين على الإطلاق، موجة عالمية من ردود الفعل العاطفية عندما أعلن الاسبوع الماضي أنه سيعتزل بعد مشاركته في كأس لايفر المقررة في لندن.



وسيتواجه فيدرر ونادال مع الاميركيين جاك ستوك وفرنسيس تيافو مساء اليوم، قبل ان يسدل السويسري الستار على مسيرة مظفرة بعمر الحادية والأربعين.



ويتألف المنتخب الاوروبي الذي يقوده السويدي بيورن، من الرباعي نادال وفيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش والبريطاني اندي موراي إضافة الى اليوناني ستيفانوس تيستسيباس والنرويجي كاسبر رود والإيطالي ماتيو بيريتيني والبريطاني كاميرون نوري، فيما يتكون المنتخب العالمي الذي يقوده الأميركي الأسطورة جون ماكنرو، من الكندي فيليكس اوجيه الياسيم والارجنتيني دييغو شفارتسمان والاميركيين تايلور فريتز وتومي بول وجاك سوك والأسترالي أليكس دي مينور.



وفي ظل استمرار معاناته مع الإصابة، ستقتصر المشاركة الأخيرة لفيدرر قبل الاعتزال على مباراة الزوجي ولن يشارك في الفردي.