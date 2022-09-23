يعود القائد السابق مارك نوبل إلى وست هام الإنجليزي لكرة القدم بعد أشهر قليلة على اعتزاله اللعب، وذلك من أجل تولي مهمة المدير الرياضي وفق ما أعلن النادي اللندني أمس.



ووضع نوبل (35 عاما) في نهاية الموسم الماضي حدا لمسيرة دامت 18 عاما مع الفريق الذي بدأ مشواره معه في الفئات العمرية عام 2000، قبل الدفاع عن ألوان الفريق الأول اعتبارا من 2004 وصولا الى نهاية الموسم الماضي، مع فترتي إعارة وجيزتين لهال سيتي وإبسويتش تاون عام 2006.



وفي ظل معاناة الفريق في مستهل الموسم الجديد من الدوري الممتاز حيث يحتل المركز الثامن عشر بأربع نقاط فقط من 7 مباريات، قرر النادي اللندني الاستعانة بقائده ولاعب وسطه السابق كي «يعمل عن كثب في مساندة مدرب الهامرز ديفيد مويز».



وعلق نوبل بالقول «أنا سعيد حقا بالعودة وأتطلع بفارغ الصبر للبدء. أمضيت الأعوام الـ 24 الأخيرة كلاعب هنا، أولا في الأكاديمية ثم مع الفريق الأول، وبطبيعة الحال، أملك معرفة وفهما عميقين في النادي».



وبعدما عمل مع نوبل كلاعب، كان المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز سعيدا بعودة قائده السابق الى النادي بالقول «يسعدني أن أرحب بعودة مارك والحصول على فرصة العمل معه عن كثب مجددا».