ضمن نادي كروزيرو الذي يملكه النجم الدولي السابق رونالدو المتوج بكأس العالم عامي 1994 و2002، عودته الى دوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة القدم بعد فوزه على ناد عملاق آخر هو فاسكو دي غاما في دوري الدرجة الثانية.



وخرج كروزيرو منتصرا من مباراة المرحلة الحادية والثلاثين بثلاثية نظيفة أمام جمهوره، معززا صدارته للترتيب العام بفارق 23 نقطة عن المركز الخامس، ما سمح له بأن يضمن أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة الى دوري الأضواء.



وسيعود كروزيرو الذي يشرف عليه الأوروغوياني باولو بيتسولانو، للعب في دوري الكبار بعدما غادره عام 2019.



وعلق رونالدو الذي اشترى 90% من أسهم النادي الفائز بلقب الدرجة الأولى أربع مرات آخرها عام 2014 وبكأس ليبرتادوريس مرتين آخرهما عام 1997، قائلا «لقد عملنا بجهد كبير لتحقيق ذلك».



وفي نهاية عام 2021، أعلن رونالدو أنه اشترى كروزيرو الذي منح نجم «السيلساو» السابق فرصته الاحترافية الأولى.



وأفاد موقع «غلوبو ايسبورتي» بأن رونالدو دفع 400 مليون ريال (حوالي 60 مليون يورو) كي يصبح المساهم الأكبر في النادي.



ويملك رونالدو منذ عام 2018 حصة مسيطرة من أسهم نادي بلد الوليد الإسباني الذي هبط إلى الدرجة الثانية الموسم قبل الماضي لكنه عاد هذا الموسم الى دوري «الليغا».