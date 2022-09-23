بيروت - بولين فاضل



حرصت الفنانة نادين نسيب نجيم على الترويج للجزء الثاني من مسلسل «صالون زهرة» وتشويق الجمهور للأحداث المنتظر حصولها مع الفنان معتصم النهار وباقي فريق العمل، حيث نشرت صورة عبر صفحتها على «انستغرام» ظهرت فيها بفستان قصير مع صندل كعب عال، وفقا لشخصية «زهرة» التي اشتهرت فيها خلال العام الماضي، وحملت في يدها مروحة يدوية كبيرة كتب عليها عبارة «قديرة»، وعلقت: «زهرة رجعت على الساحة، شو قولكم رح بصير؟ مين رح تفرم هالمرة؟»، وهو ما تفاعل معه الجمهور بكثافة، وأثارت الصورة الجدل بين الآلاف من متابعيها الذين أكدوا انهم ينتظرون العمل بشغف.