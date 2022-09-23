جواهر بنت عبدالله القاسمي: المسلسل يجسد رسالة الشارقة تجاه تعزيز الوعي بقوة الفن والإبداع في بناء المجتمعات



الشارقة، في منجز فني جديد يضاف إلى مشاريع الشارقة الثقافية السباقة، احتفت مؤسسة (فن) بإطلاق «أجوان»، أول مسلسل خيال علمي عربي بالرسوم المتحركة، حيث سيكون متاحا للجمهور على منصة شاهد، التابعة لمجموعة إم بي سي الإعلامية، ويؤدي أصواته نخبة من الفنانين العرب، من أبرزهم: الفنانة رشا رزق، والفنانة يسرا، والفنان باسل خياط.



جاء ذلك خلال حفل خاص أقيم في «أكاديمية الشارقة للفلك وعلوم الفضاء والتكنولوجيا» لإطلاق المسلسل الذي أنتجته مؤسسة (فن) بالشراكة مع «باراجون إنترتينمينت»، بحضور الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مديرة مؤسسة (فن)، والكاتبة الإماراتية نورة النومان، مؤلفة رواية «أجوان»، التي استندت إليها أحداث المسلسل، ونخبة من مسؤولي الجهات الحكومية وممثلي الوسائل الإعلامية والرعاة والمهتمين بالشأن الثقافي والفني.



ويرسخ المسلسل المقتبس من رواية «أجوان»، الحائزة «جائزة اتصالات لكتاب الطفل 2013»، دور مسلسلات «الأنيميشن» في تعزيز الأخلاق وقيم العدالة والتعاطف والإخاء، كما يركز على مكامن القوة التي تمتلكها المرأة، وقدرتها على مواجهة الصعوبات، في قالب درامي مشوق يستخدم أعلى وأحدث ما توصلت إليه تقنيات الرسوم المتحركة.



أحداث المسلسل



ويروي المسلسل قصة «أجوان»، الفتاة ذات الـ19 عاما، التي تعرض كوكبها للتدمير وخسرت عائلتها وأصدقاءها، وأصبحت لاجئة تمر بأوضاع سيئة بعد تعرض ابنها للاختطاف، ما يعزز في نفسها التحدي لمواجهة الصعوبات، والتصدي لمجموعة من الأحداث الغامضة التي تتعرض لها كواكب أخرى من مجموعات مسلحة لا تعرف غاياتها، ومع ذلك تزداد «أجوان» صمودا وتحديا للبحث عن طفلها والخروج من المعاناة التي تعرضت لها في عمق الفضاء.



أجيال قادرة على التغيير



وفي كلمة لها خلال حفل إطلاق المسلسل، قالت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي: «فخورون اليوم بهذا المنجز العربي الذي يجسد رسالة إمارة الشارقة ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات قرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في تعزيز الوعي بقوة الفن والإبداع في بناء المجتمعات، وفتح الأفق أمام الأجيال الجديدة لتكون شريكا مساهما وفاعلا في تحقيق تطلعات بلدانها».



وأضافت: «ينسجم إنتاج مسلسل بهذا الحجم مع رؤية مؤسسة (فن) الرامية إلى دعم الفن الهادف، والاستثمار بالطاقات الإبداعية المحلية والعربية القادرة على تحقيق نقلات نوعية في مسيرة صناعة السينما والدراما العربية، إذ يسجل المسلسل تاريخا منجزا كبيرا للثقافة العربية، ويفتح أمام روادها وصناعها المجال لتقديم أعمال جديدة ونوعية ذات أثر ملموس على الأفراد والمجتمعات».



قصة إنسانية



بدورها، ألقت الكاتبة الإماراتية نورة النومان كلمة خلال الحفل، قالت فيها: «ترسل رواية»أجوان«رسالة عامة بأن للأدب وظيفة واحدة، وهي أن يجعل البشر بحالة أفضل، وأخرى خاصة للشباب بألا يكونوا وقودا لحروب غيرهم، وأن يتحلوا بالتراحم والتعاون لإعمار هذه الأرض».



واضافت النومان: كتبت «أجوان» لليافعين، إدراكا مني لأهمية هذه الفئة التي ينبغي استهدافها بروايات أدب الخيال العلمي، فهي تشجع الصغار على حب العلوم، وتغرس فيهم متعة التفكير بالمستقبل من أجل أن يصبحوا من خلال ذلك علماء يصنعون عالما يعمر الأرض ويخدم البشرية».



ويأتي مسلسل «أجوان»، نتاجا لشراكة بين مؤسسة (فن)، و«باراجون إنترتينمينت» ومنصة «شاهد»، وهو من إنتاج أيمن طارق جمال والشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، وإخراج عرفة المغيرية ونور الشيخ الأرض، وشارك فيه منتجا منفذا عارف جيلاني وهدى أحمد الهرمودي.